سعر صرف الدولار في تعاملات العراق اليوم

2023/03/26 | 11:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، اليوم الأحد، أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

أسعار البيع 155,750 ديناراً لكل 100 دولار

أسعار الشراء 154,750 ديناراً لكل 100 دولار

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