ايران “تدين بشدّة قمع” المتظاهرين في فرنسا

2023/03/26 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إيران الجمعة إنّها “تدين بشدّة قمع” المتظاهرين في فرنسا، مناشدة باريس تجنّب العنف و”الإصغاء” إلى المتظاهرين، وذلك غداة يوم جديد من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد تخلّلته أعمال عنف أوقف خلالها المئات.أوقف أكثر من 450 شخصا و”أصيب … Readmore

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