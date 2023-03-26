2023/03/26 | 11:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الجزء الثالث من فيلم Creed الذي يقوم ببطولته النجم العالمي مايكل بي جوردون، إيرادات وصلت إلى 224 مليونا و 299 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي، منذ يوم الثالث من شهر اذار الجاري.العمل هو من إنتاج شركة United … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجزء الثالث من فيلم “Creed III” يحقق ارباحاً قياسية وصلت إلى 224 مليونا و 299 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجزء الثالث من فيلم “Creed III” يحقق ارباحاً قياسية وصلت إلى 224 مليونا و 299 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).