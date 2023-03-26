“واشنطن بوست”: التحالف بين روسيا والصين قادر على تغيير النظام العالمي

2023/03/26 | 11:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حثت صحيفة “واشنطن بوست”، الولايات المتحدة وحلفاؤها على الاستعداد للرد على التحالف المتنامي بين روسيا والصين، والذي قيمته بأنه “قادر على تغيير النظام العالمي”.وذكرت الصحيفة في مقال، السبت، أن “هذا التحالف المتنامي بين أكبر خصمين استراتيجيين وعسكريين لأمريكا لديه القدرة على تغيير النظام العالمي بشكل عميق كما فعلت واشنطن قبل نصف قرن”.[…]

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