خبير اقتصادي يتوقع بلوغ واردات القناة الجافة 100 مليار دولار سنوياً 

2023/03/26 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وصف الخبير الاقتصادي عبد الحسن الزيادي، اليوم الأحد، مشروع القناة الجافة بأنه معادل للثروة النفطية.

وقال الزيادي، إنه "كان يجب إنشاء القناة الجافة قبل عقود لأنها تربط بين الشرق والغرب عبر العراق"، مضيفاً أن "مميزاتها كثيرة جداً وتبدأ من الفاو إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، إذ سيصبح العراق مصدراً لحركة نقل الطاقة والبضائع إلى العالم".

وتابع، أن "واردات القناة الجافة ستكون أكبر أو موازية لواردات النفط في حال تم إكمال ميناء الفاو وربطه بالقناة الجافة، وبما لا يقل عن 100 مليار دولار"، مبيناً أنها "ستختصر الوقت في النقل، إضافة إلى تنشيط السياحة في العراق".

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