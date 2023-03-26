2023/03/26 | 12:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد المؤتمرُ الفنيّ لمباراةِ منتخبي العراق وروسيا، صباح اليوم الأحد، ومثّل الجانب العراقيّ المديرُ الإداري للمنتخب مهدي كريم ومدير التجهيزات حقي إسماعيل والمنسق الإعلامي محمد عماد.وتقررَ في المؤتمر أن يرتدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منتخبنا بالطقم الأبيض في مواجهة نظيره الروسي المركز الخبري الوطني.

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