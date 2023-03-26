خبير اقتصادي يكشف حجم التعويض جراء التحكيم الدولي بين العراق وتركيا

2023/03/26 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بحسب قرار محكمة التحكيم في باريس ، يجب على شركة بوتاش التركية أن تدفع للعراق 1.5 مليار دولار للمدة من 2014 إلى 2018 مقابل الأضرار التي لحقت بالعراق خلال هذه المدة بسبب البيع المستقل للنفط عبر تركيا اما المبلغ الذي ستفرضه المحكمة على تركيا لمرحلة ما بعد 2018 لا يزال غير معروف وربما سيحسم خلال عاميننبيل المرسومي خبير اقتصادي

يتبع ...

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