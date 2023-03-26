الهجرة تعلن توزيع 1200 حصة إغاثية لنازحي عامرية الفلوجة وبزيبز

2023/03/26 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأحد، توزيع 1200 حصة إغاثية لنازحي عامرية الفلوجة وبزيبز.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بتوجيه من وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، وزعت الكوادر الميدانية لفرع الوزارة في محافظة الأنبار 1200 حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة من أهالي جرف النصر والعويسات والتي تسكن عامرية الفلوجة ومخيمات النزوح في عشوائيات بزيبز".

وأضافت أن "الكوادر مستمرة ليلاً ونهاراً بتوزيع المساعدات على الأسر النازحة لسد احتياجاتها خلال شهر رمضان المبارك".

وفي صباح اليوم، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، توزيع 3 آلاف حصة إغاثية بين النازحين في محافظة صلاح الدين.

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