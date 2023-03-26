الهند تطلب رسمياً من العراق إعمار

2023/03/26 | 12:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة

كشفت شبكة "زي نيوز" الهندية، اليوم الاحد، عن تقديم السلطات في دلهي طلبا رسميا الى العراق، لإعادة اعمار وبناء مقام ديني لاحد الفلاسفة المهمين للديانة "السيخية"، يقع في بغداد.

وقالت الشبكة في تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، إن "مستشار الامن القومي الهندي الجيت دوفال، قدم الطلب بشكل رسمي الى نظيره العراقي قاسم الاعرجي خلال زيارته الى دلهي".

واكد دوفال للأعرجي، وبحسب التقرير، أن هذا الطلب قد رفع بشكل متكرر من أبناء الديانة السيخية الى الحكومة العراقية عبر السنوات الماضية وقد تأخر كثيرا"، مشيرا الى أن "الحكومة العراقية وعدت سابقا بإعادة اعمار المقام عامي 2007 و2008 دون تحقيق ذلك".

الشبكة أوضحت أيضا، ان "المقام والذي يعود الى الغورو ناناك، والمعروف باسم "بابا ناناك" يعد ذات أهمية كبيرة لأبناء الديانة السيخية، كون الغورو هو الفيلسوف المؤسس للديانة السيخية، وتاريخ مقامه يعود لزيارته الى مدينة بغداد عام 1511 بعد الميلاد".

رئيس مجلس السيخ مختار سينغ اسل، صرح للشبكة، أن "وفدا من المجلس زار السفارة العراقية في الهند بشكل متكرر حيث عقدت اجتماعات عديدة خلال الفترة الماضية لحث السلطات على إعادة بناء المقام المقدس"، مؤكدا أن "التزام حكومة بغداد بأعمار المقام سيكون بادرة إيجابية تعزز بشكل كبير من العلاقات العراقية الهندية"، على حد تعبيره.

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