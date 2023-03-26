شاهد بالفيديو.. شاهد .. مقدار زيادة أسعار البنزين في الموازنة العراقية

2023/03/26 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GSgHz0vURg8

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