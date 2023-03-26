لجنة تحقيقية تصل سامراء للتحقيق في مقتل مواطن بإحدى السيطرات

2023/03/26 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأحد، أن لجنة تحقيقية وصلت إلى سامراء

للتحقيق في حادث مقتل أحد المواطنين بعد

مروره من سيطرة دون توقف.

وذكر بيان للخلية أنه "تنفيذا لأمر

القائد العام للقوات المسلحة،

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