دبلوماسية معتدلة

2023/03/26 | 12:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

شاءت المقادير الجيبولوتيكية ان يقع

العراق في قلب الشرق الاوسط ويُحاط

بمنظومة اقليمية وجيوسياسية متناقضة

سياسيا / طائفيا / ديموغرافيا ابرزها

عملاقا تلك المنظومة ايران والسعودية

واللذ

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