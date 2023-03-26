العراق الدولة الدينية وميليشيات الخمور

2023/03/26 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: فاروق يوسف حين سُئل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن حجم الأموال المنهوبة من العراق بعد عام 2003 وهل هي فعلا قرابة الـ400 مليار دولار أميركي، لم يجب...أكمل القراءة ←

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