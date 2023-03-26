عشرون عاما من التَّيْه العراقيّ!

2023/03/26 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري عشرون عاما مضت وكأنّها مئات الأعوام منذ أن وقعت الكارثة الكبرى في 19 آذار/ مايس 2003، كارثة بداية غزو العراق واحتلاله! عشرون عاما مليئة بطعم الموت، وأنين الرعب،...أكمل القراءة ←

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