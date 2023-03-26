2023/03/26 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استيقظ لبنان، الأحد، على توقيتين مختلفين وسط خلاف‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬متصاعد بين السلطات السياسية والدينية بشأن قرار تمديد العمل بالتوقيت الشتوي لمدة شهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يستيقظ على توقيتين مختلفين.. وجهات ترفض الالتزام بـ"ساعة" الحكومة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يستيقظ على توقيتين مختلفين.. وجهات ترفض الالتزام بـ"ساعة" الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).