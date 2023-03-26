ألمانيا.. قتيلان بإطلاق نار في هامبورج

2023/03/26 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

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فرانكفورت – رويترزأكدت الشرطة الألمانية الأحد، سقوط قتيلين بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورج.وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت إلا أنها فتحت تحقيقاً.وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار.وسبق أن ذكرت صحيفة بيلد أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع.

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