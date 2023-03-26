2023/03/26 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف البيان، أن “طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة في أقسامها الشرقية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وفي أقسامها الشرقية غائماً مع تساقط أمطار متفرقة تكون رعدية احياناً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق خلال الأيام الـ4 القادمة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق خلال الأيام الـ4 القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).