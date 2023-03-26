العراق: توصيات بمراقبة الترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

2023/03/26 | 13:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل السلطات العراقية جهودها لضبط مروجي المخدرات ومهربيها (يونس محمد/Getty)

أوصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، بتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكشف عمليات الترويج لآفة المخدرات، في خطوة تهدف إلى تحجيم الظاهرة الخطيرة المتفشية في المجتمع، وملاحقة المتاجرين بها.

ونشطت أخيراً ظاهرة الترويج للمخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل تجار مخدرات يديرون العمليات بصفحات أغلبها وهمية.

ووفقاً لمدير قسم العلاقات والإعلام للمفوضية، سرمد البدري، فإن "المفوضية عقدت أخيراً بالتنسيق مع الجامعة التكنولوجية، اجتماعاً بشأن دور المؤسسات التعليمية في مكافحة آفة المخدرات"، مبيناً، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الأحد، أهمية "استثمار العالم الرقمي والتكنولوجيا الحديثة المتمثلة بانتشار مواقع التواصل الاجتماعي في مكافحة هذه الآفة، بدلاً من استخدامها في عمليات الترويج".

وشدد البدري على "ضرورة التنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة لتشديد الرقابة على هذه المواقع، والكشف عن المحتويات السيئة لها التي قد تسبب بشكل أو بآخر انتشار المخدرات"، مبيناً أن "المرحلة الحالية تتطلب أن يكون للمؤسسات التعليمية كافة دور من أجل التثقيف على الحد من انتشارها ومكافحة آثارها بالمجتمع".

ودعا الجهات الحكومية والمجتمعية كافة إلى "تنفيذ برامج تربوية وتعليمية في المدارس والمعاهد والمراكز التأهيلية الخاصة بالمُدمنين، وتنظيم فعاليات وأنشطة للتوعية بمخاطر المخدرات، فضلاً عن استعراض القوانين والتشريعات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية بهذا الشأن".

وتنفذ القوات الأمنية العراقية حملات يومية لإطاحة متاجري المخدرات، إذ ألقت أمس السبت القبض على تاجرين اثنين في محافظة البصرة، بعد اشتباك مسلح معهما، وألقت القبض على 4 آخرين في منطقة شارع فلسطين ببغداد، وضُبطَت كميات من الحبوب المخدرة بحوزتهم، سبقها بيوم واحد اعتقال 7 تجار للمخدرات بمحافظة النجف جنوباً، بعمليتين نوعيتين بالمحافظة، وصودرت كميات من المخدرات والأسلحة كانت بحوزتهم.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد بحث، الأسبوع الماضي، مع وفد عشائري من بغداد، الظواهر السلبية بالمجتمع، ومنها المخدرات، مؤكداً أهمية أن يكون هناك دور للعشائر بمحاربتها.

واتسعت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق الذي أصبح ممراً لها من إيران باتجاه عدد من الدول العربية، في ظل عدم ضبط الحدود.

وفي السنوات الأخيرة، صار العراق من بين البلدان التي تنتشر فيها المخدرات بشكل واسع، والتي تُهرَّب عبر الحدود من إيران، وأخيراً سورية.

وفي الأشهر الماضية، نفّذت القوات العراقية حملات واسعة ومتلاحقة ضد عصابات المخدرات وتجارها في البلاد، أدّت إلى اعتقال عشرات من تجار المخدرات ومتعاطيها.



كذلك، أسهمت بمحاصرة شبكات توريد المخدرات بشكل كبير.

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