تكليف مدير جديد لمطار النجف الدولي (وثيقة)

2023/03/26 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

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كلف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، محمد كامل إبراهيم علي بمهام إدارة مطار النجف الدولي وكالة.

وذكرت وثيقة صادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء بتاريخ (22-3-2023) الى امر ديواني تقرر بموجبه "انهاء تكليف حكمت احمد فرض من مهام إدارة مطار النجف الاشرف الدولي وتكليف محمد كامل إبراهيم علي بدلا عنه بإدارة المنصب وكالة".

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