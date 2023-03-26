الإطاحة بـ4 متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين

2023/03/26 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على اربع متهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تمكنت الوكالة بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم من القاء القبض على عصابة للمتاجرة بالاعضاء البشرية متكونة من اربع اشخاص اثناء نقلهم شخص لبيع أعضاء البشرية من محافظة صلاح الدين الى محافظة السليمانية".

واضافت أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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