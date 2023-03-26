عملية أمنية تنتهي بالعثور على أوكار لداعش في ديالى

2023/03/26 | 13:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، العثور على اوكار لـ"داعش" الإرهابي بعملية امنية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "من أجل فرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى، شرعت قطعات فرقة الرد السريع المتمثلة باللواء الأول في وزارة الداخلية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، ومفرزة من مديرية جهاز المخابرات الوطني في محافظة ديالى بعملية تفتيش قرية حمادة التابعة لقضاء المقدادية".

وأضاف البيان "حيث عثر على عدد من الأوكار للعصابات الإرهابية متروكة".

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