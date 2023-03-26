تحذير من سيول جارفة وامطار رعدية في صحراء الانبار

2023/03/26 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي بمحافظة الانبار

مصطفى عامر الكبيسي، الاحد، من حدوث

سيول في المناطق الغربية مصحوبة بضربات

البرق جراء حدوث العواصف الرعدية.

وقال الكبيسي في تصريح صحفي ان " مناطق

غربي الانبار من المتوق

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