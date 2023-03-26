انخفاض واضح باسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2023/03/26 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل

الدينار العراقي، اليوم الأحد، انخفاضا

واضحا في البورصة الرئيسية بالعاصمة

بغداد، وفي اقليم كوردستان.





وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية

في بغداد صباح اليوم

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