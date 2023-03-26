بالصور:ممثل السيستاني يفتتح مختبرات وصيدلية تعليمية متطورة في جامعة الزهراء للبنات

2023/03/26 | 13:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح ممثل المرجعية الدينية العليا

الشيخ عبد المهدي الكربلائي مع امين

العام العتبة الحسينية الاستاذ حسن

رشيد العبايجي مجموعة مختبرات وصالات

حديثة في جامعة الزهراء ( عليها السلام)

للبنات تعتبر اضافات

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