شاهد ما كشفته طائرة عندما حلقت فوق بلدة أمريكية ضربها إعصار مدمر

2023/03/26 | 13:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات رصدتها طائرة بدون طيار ما حدث لبلدة رولينغ فورك الواقعة في ولاية مسيسيبي الأمريكية بعد أن ضربها إعصار مدمر، حيث سويت المنازل فيها بالأرض وتناثر الحطام في كل مكان.

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