الطاقة الامريكية: صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي

2023/03/26 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت إلى أكثر من النصف خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير: إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من سبع دول بلغت 5.423 … Readmore

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