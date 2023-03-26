الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس بعد قطع الاخيرة علاقتها بتايوان

2023/03/26 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين اليوم الأحد إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس في ما يشكل انتصارا لبكين مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم.وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ “أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو”.ووقع … Readmore

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