2023/03/26 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إلى روسيا لمؤازرة منتخبنا الوطني في مباراته أمام روسيا مساء اليوم.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وصل اليوم الأحد إلى مدينةِ سانت بطرسبيرغ، برفقة سفير جمهوريّة العراق في روسيا قحطان الجنابي والقنصل العراقي ماجد الكناني، لحضور مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ونظيره الروسي التي تقام اليوم الأحد”.

وسيرتدي منتخبنا الوطني الطقمَ الأبيض الكامل والحراس بالطقم السماوي، بينما يرتدي المنتخب الروسي الطقم الأحمر الكامل والحراس الطقم الأسود، بينما يرتدي الطاقم التحكيميّ الزي الأصفر.

ويسبق المباراة عرض غنائي من قبل مغني الأوبرا VASILY GERELLO تصاحبه بعض العروض الفنيّة الراقصة، وقد تم بيع إلكترونياً ما يقارب 25 ألف تذكرة لغاية لحظة عقد المؤتمر الفنيّ للمباراة.

يذكر أن مواجهة اليوم بين العراق وروسيا ستقام في الساعةِ السادسة مساءً بتوقيت بغداد وسانت بطرسبيرغ، ويحتضنها ملعب (Gazprom Arena) المغلق الذي كان من بين الملاعب التي خصصت في مونديال روسيا 2018 بسعة 68 ألف متفرج، ويعرف أيضاً باسم زينيت أرينا أو كريستوفسكي، وسوف تنقل قناة Match tv الروسيّة المباراة، وعلى الهواء مباشرةً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يصل روسيا لمؤازرة أسود الرافدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يصل روسيا لمؤازرة أسود الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).