2023/03/26 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على اربع متهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة صلاح الدين.وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

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