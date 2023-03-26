2023/03/26 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على اربع متهمين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية في محافظة صلاح الدين.
وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تمكنت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الوكالة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “تمكنت […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 4 متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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