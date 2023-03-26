ما قصة رونالدينيو وبيكيه؟ ولماذا يحصل على 70 يورو في المباراة؟

2023/03/26 | 13:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ على عكس ما كان الحال عليه في برشلونة حين كان يتقاضى أغلى الرواتب مطلع الألفية الجديدة، لا يبدو البرازيلي رونالدينيو مهتمًا بمسألة الماديات حين يلعب كرة القدم حاليًا في دوري الملوك، البطولة التي ينظمها لاعب برشلونة المعتزل مؤخرًا جيرارد بيكيه.ووفقًا لموقع “بيزنيس إنسايدر” فإن رونالدينيو الذي يلعب في فريق بورسينوس بدوري الملوك […]

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