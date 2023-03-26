2023/03/26 | 13:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد تشهد انطلاق الحملة التجريبية لاستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود.

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