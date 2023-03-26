مشهد لافت..اكتشاف أكثر من ألفي رأس لذكور الأغنام المحنطة بمصر

2023/03/26 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت البعثة الأثريّة الأمريكيّة العاملة في منطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس عن أكثر من ألفين من رؤوس ذكور الأغنام (الكباش) المحنّطة، والتي تعود إلى العصر البطلمي، بحسب بيان نشره الحساب الرّسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقع "فيسبوك" السبت.

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