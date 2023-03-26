ارتدادات قرار التحكيم الدولي.. اليكتي ممتعض: لا ترسلوا الوفود لبغداد

2023/03/26 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فائق يزيدي، اليوم الأحد، أن ما صدر من المحكمة الفرنسية حول تصدير نفط الإقليم كان متوقعاً وحذرنا منه مراراً.

وقال يزيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "التقارير الدولية التي نشرت بشأن الأوضاع الاقتصادية في الإقليم كانت مخيفة جدا"، بحسب وصفه.

وأضاف أن "أعضاء الاتحاد الوطني جمدوا عضويتهم، بسبب ما تنتهجه حكومة إقليم كردستان التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي".

وأضح القيادي في الاتحاد الوطني، أن "الإقليم أمام مرحلة فشل كبيرة بسبب الحكومة المسيطرة عليه، والتي تريد الذهاب به نحو الهاوية"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم تتعامل بازدواجية مع التقارير الدولية".

وأشار إلى أن "الوضع في الإقليم عبارة عن تراكمات لسنوات من الفساد وسوء الإدارة والدكتاتورية"، لافتا إلى أن "إرسال الوفود إلى بغداد للتفاوض حول تصدير النفط وحل الازمات، خطوة خاطئة".

وتابع أن "وضع الإقليم لا يتحمل المغامرة والمقامرة خصوصا بمستقبل أجيال كردستان، مؤكدا أن "الأمر لن يحسم بإرسال وفود موظفين من مكتب رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى بغداد".

من جانبه، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكُردستاني، وفاء كريم، يوم أمس السبت، أن قرار حكم المحكمة الفرنسية يعود لزمن حكومة الكاظمي ولكنه ظهر للإعلام الان، فيما قلل من اهمية الحكم بسبب الاتفاق بين اربيل وبغداد مسبقًا على ما يتماشى مع القرار.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "كسب الدعوى وإصدار القرار القضائي كان قبل شهرين من الآن، وخرج الآن لوسائل الإعلام".

وأضاف كريم، أن "القرار لن يؤثر على الإقليم إطلاقا"، منوهاً الى ان "اتفاق الموازنة بالأساس ينص على تسليم حكومة كردستان (400) ألف برميل من النفط إلى الحكومة الاتحادية وتكون الصادرات النفطية بعلم بغداد".

وأعلنت وزارة النفط، يوم أمس السبت، كسب دعوى قضائية بشأن تصدير النفط الى تركيا.

وذكرت الوزارة، في بيان أن "القرار النهائي بشأن تصدير النفط الى تركيا، صدر لصالح العراق عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذ 2023".

في السياق، أوضح رئيس وزراء اقليم كُردستان، مسرور بارزاني، ان التفاهمات الاخيرة مع بغداد وضعت الأساس لحل المشكلة المتعلقة بالدعوى القضائية الدولية التي كسبتها الحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم اليوم".

واضاف بارزاني، ان "فريقاً من حكومة إقليم كُردستان سيزور بغداد يوم غدٍ من أجل الحوار، للبناء على النيّة الحسنة لمناقشاتنا".

كما وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كُردستان، في وقت سابق أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا "لن يعيق علاقاتنا" مع حكومة بغداد، مشيرة إلى زيارة قريبة إلى العاصمة العراقية.

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