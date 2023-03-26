"دفعة لندن" يثير حفيظة البرلمان.. مطلب نيابي لإستدعاء السفير الكويتي

2023/03/26 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب عضو مجلس النواب مصطفى جبار سند، اليوم الاحد، بأستدعاء السفير الكويتي على خلفية المسلسل الكويتي "دفعة لندن" لما اثارته من سخط في الشارع العراقي.

أدناه نص الوثيقة:

وأثار مسلسل "دفعة لندن"، بعد عرض حلقاته الأولى، جدلاً كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج والعراق إذ اعتبر العراقيون أن المسلسل يشوه صورتهم ويتعمد الإساءة إليهم ما تسبب في غضب مغردين وناشطين.

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