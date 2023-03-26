السفير العراقي: زيارة رئيس الوزراء لتركيا مهدت لاتفاقات استراتيجية بين البلدين

2023/03/26 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد سفير جمهورية العراق لدى تركيا، ماجد اللجماوي، اليوم الاحد، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مهدت لاتفاقات استراتيجية بين بغداد وأنقرة.

وذكر اللجماوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "زيارة السوداني الى تركيا ستكرس جهود البلدين في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات الى افق أرحب".

وأضاف أن "الزيارة ركّزت على مُواجَهة التحدّيات التي تُواجِه البلدين، خصوصا تلك التي تتعلق بملف المياه، والملف الأمنيّ".

وبين السفير العراقي، أن "الاتفاق على تفعيل طريق التنمية، يعني ذلك القناة الجافّة والتي تتكوّن من طريق برّي وسكك حديد يربط العراق بتركيا، ويمتدُّ من البصرة إلى الحُدُود التركيّة"، عادّاً أنّها "ستُساهِم في إنعاش التجارة البينيّة بين البلدين، ويزيد من حجم التبادل التجاريّ".

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