البرهان: نريد بناء قوات سودانية مسلحة بعيدة عن السياسة

2023/03/26 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن بلاده تعتزم بناء جيش لا يتدخل في السياسة.

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