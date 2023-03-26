رويترز: العراق يوقف صادرات النفط من شمال البلاد بعد أن كسب قضية تحكيم ضد تركيا

2023/03/26 | 14:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مسؤول نفطي عراقي أن بغداد أوقفت صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق وحقول كركوك بعد أن كسبت قضية تحكيم ضد تركيا يوم الخميس الماضي.

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