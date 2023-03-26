العراق يتسلم ثلاث طائرات حديثة ويضمها إلى الأسطول الجوي

2023/03/26 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاحد، تسلم ثلاث طائرات حديثة، فيما اشارت الى ضمها للأسطول الجوي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن “وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تسلم رسمياً الطائرات الثلاث حديثة الصنع من طراز B737-8 MAX وأعلن انضمامها الى أسطول الخطوط الجوية العراقية”.

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