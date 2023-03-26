5 آلاف سيارة في أسبوع.. ماسك يُهنىء فريق «تسلا» في ألمانيا

2023/03/26 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، في تغريدة، الأحد، كل فريق الشركة العامل في مصنع «غيغا» في ألمانيا.

وجاءت هذه التهنئة، بعدما وصل إنتاج المصنع هناك إلى 5 آلاف سيارة في الأسبوع الواحد، بعد عام واحد من تسليم أول سيارة، بحسب ما أعلنته الشركة على حسابها عبر «تويتر».

وافتتحت الشركة في 22 مارس/آذار 2022، مصنعها الجديد على أطراف العاصمة الألمانية برلين، بحضور المستشار الألماني أولف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، في مشروع استثمرت مليارات اليورو لإنجازه.

ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورغ الزراعية، وهو أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا.



(وكالات)

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