2023/03/26 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، تسلّم ثلاث طائرات حديثة وضمها إلى الأسطول الجوي.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، تسلم رسمياً الطائرات الثلاث حديثة الصنع من طراز B737-8 MAX، وأعلن انضمامها إلى أسطول الخطوط الجوية العراقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يضم ثلاث طائرات حديثة إلى أسطوله الجوي ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يضم ثلاث طائرات حديثة إلى أسطوله الجوي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).