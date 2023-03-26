بقضايا قانونية متنوعة.. الاستخبارات تطيح بـ 7 متهمين في 3 محافظات

2023/03/26 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،اليوم الاحد، إلقاء القبض على سبعة متهمين بقضايا قانونية متنوعة في محافظات الانبار وديالى وميسان.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعبة قيادة عمليات ديالى و ميسان والفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".

واضافت أن "العملية اسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين بمواد قانونية مختلفة في الأقضية القائم والمجر الكبير وقلعة صالح ومنطقة المرادية".

واشارت الى أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً".

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