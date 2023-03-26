رئاسة كردستان تحدد موعد اجراء الانتخابات في الإقليم

2023/03/26 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، يوم 18 من شهر تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم رئيس اقليم كردستان دلشاد شهاب في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تحديد يوم 18-11-2023 موعداً لاجراء انتخابات برلمان كردستان العراق".

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