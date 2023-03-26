بابل تقرر تقليص الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي (وثيقة)

2023/03/26 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل، وسام اصلان سعود الجبوري، اليوم الاحد، تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة خلال شهر رمضان.

وبحسب وثيقة صدرت عن الجبوري، حصلت عليها (بغداد اليوم)، فإنه تقرر "تقليص الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي في محافظة بابل، خلال شهر رمضان، بناء على المناشدات الواردة من مدراء الدوائر والوحدات الإدارية".

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