العراق يواجه روسيا: 3 عوامل تُعزز حظوظ

2023/03/26 | 15:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق حصد لقب بطولة الخليج مؤخراً (الاتحاد العراقي/Getty)

يواجه المنتخب العراقي، الأحد، نظيره الروسي، في اللقاء الودي التحضيري المقرر إقامته على ملعب "كريستوفسكي" في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

ورغم صعوبة اللقاء على كتيبة "أسود الرافدين"، أمام منتخب جيد، فإنه ستكون هناك 3 عوامل تعزز حظوظ كتيبة المدرب الإسباني، خيسوس كاساس، في هذا اللقاء.

العامل الأول، هو حافز مواصلة التألق، بعد حصد بطولة "خليجي 25" التي أقيمت مؤخرا في مدينة البصرة العراقية، إذ سيحاول نجوم منتخب "أسود الرافدين" تحقيق نتيجة إيجابية، بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمت في تلك البطولة.

العامل الثاني هو وجود كوكبة من اللاعبين الذين ينشطون في الملاعب الأوروبية، ويملكون خبرة جيدة في ملاقاة منافسيهم في القارة العجوز، يتقدمهم موهبة فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، زيدان إقبال، ولاعب فيزيلا البرتغالي، أسامة رشيد، إضافة إلى عودة بعض النجوم الذين غابوا لفترة بدواعٍ مختلفة، يتقدمهم علي عدنان، لاعب نادي روبين كازان الروسي.

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أما العامل الأخير، فهو غياب المنتخب الروسي عن المنافسة منذ فترة طويلة، إذ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا توقفت مشاركة الأندية الروسية، وكذلك المنتخب الروسي، الذي توقف مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022 حينها، بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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