2023/03/26 | 15:05 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r119BOBG070

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يشهد أمطاراً غزيرة من جهة و يشهد انخفاضاً في مناسيب المياه في دجلة وسد الموصل من جهة أخرى) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يشهد أمطاراً غزيرة من جهة و يشهد انخفاضاً في مناسيب المياه في دجلة وسد الموصل من جهة أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).