أزمة جديدة في لبنان.. الحكومة تؤجل التوقيت الصيفي وعدة جهات تبدأ العمل به

2023/03/26 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه اللبنانيون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم، وقد يواجهون قريبا تحديا جديدا، والذي يتمثل في توقيتين زمنيين مختلفين.

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