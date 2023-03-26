تحالف الفتح يكشف موعد قراءة الموازنة في البرلمان

2023/03/26 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح، اليوم الأحد، أن الموازنة سوف تناقش مع القوى السياسية قبل تمريرها نيابياً.

وقال النائب عن التحالف، وليد السهلاني، إن “الموازنة وصلت إلى مجلس النواب، ويوجد فيها لمسة إيجابية من خلال ايجاد رؤية سياسية تحرك البنية الاقتصادية للبلد”، مبينا: “تم اعطاء رقم ليس بقليل للموازنة الاستثمارية على خلاف الموازنات السابقة، وهذا يعد خطوة ايجابية مع وجود رؤية اقتصادية”.

وأضاف، أن “بعض القوى السياسية تختلف فيما يتعلق بالموازنة الثلاثية، وهذه المسألة لاتزال في محل نقاش، وانه يفترض أن تناقش وتقرأ قراءة اولى ثم ترسل إلى اللجنة المالية لكي تناقش فقرات الموازنة مع القوى السياسية وكذلك مع القطاعات الحكومية وزارة وزارة وهيئة هيئة، وبعد ذلك يطرح القانون للقراءة الثانية ويتم التصويت عليها”، مرجحا أن “يتم حسم الملف بالأيام المقبلة”.

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