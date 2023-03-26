مطار النجف يصدر بيانا بشأن تعيين مدير جديد له

2023/03/26 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الأحد، بيانا بشأن تعيين مدير جديد للمطار.

وذكر بيان للمطار أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبرا يتعلق بتعيين مدير جديد لمطار النجف الأشرف الدولي يحل محل مدير المطار الحالي حكمت أحمد،”.

وأضاف: إننا إذ ننفي هذا الخبر لعدم وروده عبر القنوات الرسمية ولكونه كتاب مزور باستخدام تقنية الفوتوشوب حل محل الأمر الديواني لتكليف رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة للشؤون الدينية والثقافية وكما مرفق بالصور أدناه “.

تحتفظ إدارة المطار، وفقا للبيان،” بحقها القانوني للرد على مروجي الإشاعات والمتلاعبين بالكتب الرسمية، كما تأمل الإدارة “، داعية إلى” الصحفيين الاعتماد على المصادر الرسمية لاستحصال معلوماتهم الصحفية “.

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