ادارة مطار النجف توضح حقيقة تغيير مدير المطار

2023/03/26 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت ادارة مطار النجف اليوم الاحد، تغيير مدير المطار.وذكر بيان للادارة تلقته ايرث نيوز، انه “تناولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي خبراً يتعلق بتعيين مدير جديد لمطار النجف الأشرف الدولي يحل محل مدير المطار الحالي حكمت أحمد”.واضافت، “اننا اذ ننفي هذا الخبر لعدم وروده عبر القنوات الرسمية ولكونه كتاب مزور […]

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