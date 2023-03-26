2023/03/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ابدى ناشطون وصحفيون، استغرابهم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفيون وناشطون يتضامنون مع نعناع: اطلقوا سراحه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واستنكارهم لاعتقال المحلل السياسي
الدكتور محمد نعناع اثر انتقاداته
لرئيس مجلس الوزراء محمد
شياع السوداني، مطالبين باطلاق سراحه.
واعرب مركز النخيل للحقوق والحريات
الصحفي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحفيون وناشطون يتضامنون مع نعناع: اطلقوا سراحه) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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