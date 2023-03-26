صحفيون وناشطون يتضامنون مع نعناع: اطلقوا سراحه

2023/03/26 | 15:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدى ناشطون وصحفيون، استغرابهم

واستنكارهم لاعتقال المحلل السياسي

الدكتور محمد نعناع اثر انتقاداته

لرئيس مجلس الوزراء محمد

شياع السوداني، مطالبين باطلاق سراحه.

واعرب مركز النخيل للحقوق والحريات

الصحفي

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